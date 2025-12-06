Honduras sigue sin saber quién ganó la presidencia en medio de denuncias de fraude

A cinco días de los comicios, Honduras no conoce a su próximo presidente.

Tegucigalpa, Honduras. Honduras mantiene el suspenso este viernes en el escrutinio de las elecciones presidenciales, al persistir el empate técnico entre los derechistas Nasry Asfura, favorito del mandatario estadounidense Donald Trump, y Salvador Nasralla, cinco días después de los comicios.

El conteo de votos avanza a paso lento, con interrupciones y en medio de denuncias de fraude de Nasralla, candidato del Partido Liberal (PL) y presentador de televisión de 72 años.

“El mundo ya comenta el fraude que están queriendo hacer contra” el Partido Liberal, señaló el aspirante en X al denunciar anomalías en el ingreso de las actas al sistema y anunciar impugnaciones.

Con el 88% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,20% frente a 39,47% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Nasry Asfura (izquierda) del Partido Nacional y Salvador Nasralla (derecha) del Partido Liberal, ambos conservadores. (AFP/AFP)

Unas 2.000 actas con inconsistencias serán sometidas además a una revisión especial.

El presentador de espectáculos puso en duda que el CNE pueda tener listos los resultados definitivos antes del 30 de diciembre, la fecha límite que tiene la institución para anunciarlos.

“No saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre. La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad”, indicó por su parte en X Asfura, empresario de la construcción de 67 años.

Trump irrumpió en el tramo final de la campaña para respaldar a Asfura, a quien considera un “amigo de la libertad”, mientras que a Nasralla lo llamó “casi comunista” por un alto cargo que tuvo en el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, con quien rompió el año pasado.

“Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”, advirtió la víspera el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Trump amenazó el pasado lunes con “consecuencias graves” para Honduras si decidían “cambiar los resultados”, luego de que Nasralla pasara a liderar momentáneamente el conteo tras una falla informática.

El mandatario estadounidense fue más lejos al indultar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico.

En un video publicado este viernes en sus redes sociales, Hernández, quien quedó libre el lunes, reiteró que su caso fue una “conspiración” de la “izquierda radical” y de “funcionarios del gobierno” demócrata de Joe Biden.