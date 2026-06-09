El Mundo

Honduras aumenta las penas de cárcel por femicidio: ‘Podrán alcanzar hasta 60 años’

Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en América Latina, según Cepal.

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Por AFP
(ARCHIVO) Mujeres sostienen pancartas exigiendo justicia contra los autores materiales e intelectuales de los femicidios durante la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, frente a la estatua de Francisco Morazán, en Tegucigalpa, el 25 de enero de 2025.
(ARCHIVO) Mujeres sostienen pancartas exigiendo justicia contra los autores materiales e intelectuales de los femicidios durante la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, frente a la estatua de Francisco Morazán, en Tegucigalpa, el 25 de enero de 2025. (ORLANDO SIERRA/AFP)







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