El Mundo

Hombres armados roban ocho grabados de Henri Matisse de biblioteca en Sao Paulo

Dos ladrones, quienes irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, fueron identificados por las cámaras de seguridad y son buscados por las autoridades

EscucharEscuchar
Por AFP
El robo de los grabados ocurrió en la Biblioteca Mário de Andrade de Henri Matisse, en Sao Paulo.
El robo de los grabados ocurrió en la Biblioteca Mário de Andrade de Henri Matisse, en Sao Paulo. Foto: (NELSON ALMEIDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Henri MatisseBiblioteca Mário de Andrade
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.