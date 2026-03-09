El Mundo

Hombre lanzó explosivo cerca de la residencia del alcalde de Nueva York

Sospechoso lanzó explosivo cerca de manifestantes contra oraciones musulmanas en espacios públicos. ¿Qué ocurrió?

La policía informó que, mientras investigaba ese incidente, encontró un nuevo “dispositivo sospechoso” dentro de un vehículo cercano al lugar, lo que llevó a acordonar la zona y ordenar evacuaciones limitadas de edificios en los alrededores.
La policía informó que, mientras investigaba ese incidente, encontró un nuevo "dispositivo sospechoso" dentro de un vehículo cercano al lugar, lo que llevó a acordonar la zona y ordenar evacuaciones limitadas de edificios en los alrededores.







