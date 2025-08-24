Hombre de Texas amenazó a Trump en Facebook y ahora podría ir a prisión: el mensaje que lo condenó

Amenazar a Donald Trump en Facebook podría llevar a un hombre de Texas a prisión. El FBI actuó tras detectar un mensaje acompañado de un rifle.

Un hombre de Texas enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión tras realizar una amenaza en Facebook dirigida al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Robert Herrera, de 52 años y vecino del condado de Bexar, comentó en una publicación de la televisora local KSTA sobre la visita de Trump a Texas. Su mensaje decía: “No fallaré”, acompañado de una imagen del exmandatario.

Esta foto correspondía a una aparición pública de Trump después de un intento de atentado ocurrido en Pensilvania semanas antes.

Cuando otro usuario confrontó a Herrera, este respondió con una amenaza más directa y agregó una fotografía de un rifle de asalto y varios cargadores, lo que alertó de inmediato a las autoridades federales.

El FBI intervino tras confirmar el riesgo

Luego de revisar los mensajes, el FBI en San Antonio determinó que las publicaciones representaban una amenaza real contra la seguridad del presidente.

El organismo explicó que si bien la libertad de expresión está protegida, las amenazas de violencia no cuentan con amparo constitucional y constituyen un delito federal.

Herrera se declaró culpable en una corte federal. Según el Departamento de Justicia, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta $250.000. La sentencia aún no ha sido emitida por el tribunal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.