Histórico vuelo de Blue Origin lleva por primera vez a una persona usuaria de silla de ruedas al espacio

Este sábado, una persona usuaria de silla de ruedas viajó al espacio por primera vez, en un breve trayecto a bordo de una nave de Blue Origin.

Por AFP

Houston, Estados Unidos. Por primera vez una persona con paraplejia viajó al espacio, en un breve vuelo de la compañía Blue Origin este sábado.








