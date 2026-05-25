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Histórico socialista español Felipe González pide elecciones tras imputación de Zapatero

González pidió respeto a ‘la presunción de inocencia’ de Zapatero, estimando que el juez fue hasta ahora ‘extraordinariamente garantista’.

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Por AFP
El presidente de España, Pedro Sánchez, sonríe junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
El presidente de España, Pedro Sánchez, sonríe junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (CRISTINA QUICLER/AFP)







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