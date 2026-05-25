Histórico socialista español Felipe González pide elecciones tras imputación de Zapatero

Madrid, España. El expresidente del Gobierno español Felipe González pidió este lunes al actual, el también socialista Pedro Sánchez, adelantar las elecciones, en unas declaraciones que se producen tras la conmoción causada por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Debería haberlas este año”, respondió el expolítico de 84 años, presidente entre 1982 y 1996, al ser interrogado sobre las elecciones, normalmente previstas en 2027, durante un acto en Valencia.

González, que se mostró en el pasado muy crítico con Sánchez, reclamó ‘respeto por la infantería’, aludiendo a las bases socialistas, que asistieron con perplejidad la semana pasada a la imputación de Zapatero, el otro presidente del Gobierno socialista de la era democrática.

Zapatero está principalmente imputado por haber presuntamente cobrado para influir en la decisión del gobierno de Sánchez de rescatar con 53 millones de euros a la pequeña aerolínea española Plus Ultra durante la pandemia.

No es el único caso de corrupción que afecta a los socialistas o al entorno de Sánchez. Su hermano será juzgado a partir del jueves por obtener un empleo público a medida, la mujer del presidente del Gobierno es sospechosa de haberse beneficiado de su posición en el ámbito académico, y dos antiguos hombres de confianza suyos fueron juzgados, o están cerca de serlo, por cobrar sobornos a cambio de contratos públicos.

González pidió respeto a “la presunción de inocencia” de Zapatero, estimando que el juez fue hasta ahora “extraordinariamente garantista”.

Además, desaconsejó al primer partido de la oposición, el Partido Popular, lanzar una moción de censura contra un Sánchez que está en minoría en el Parlamento, porque “dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura”.