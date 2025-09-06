El Mundo

Histórica peregrinación de católicos LGBT+ al Vaticano durante el Año Santo: ‘es una señal importante’, dicen familias

Si bien algunos grupos LGBT+ ya acudieron al Vaticano, es la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año jubilar

Por AFP y Cristian Mora
Cátolicos
Participantes de la peregrinación LGBT+ caminan hacia la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, como parte de las actividades del Año Santo organizadas por la iglesia. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







Iglesia católicaLGBT+Año Santoperegrinación al Vaticano
