El Mundo

Harvard pagará $53 millones tras escándalo de venta de restos humanos de su morgue

El exgerente de la morgue fue condenado a ocho años de prisión por traficar con restos humanos que habían sido donados a la Facultad de Medicina para investigación científica

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Por AFP
(FILES) A Harvard sign is seen at the Harvard University campus in Boston, Massachusetts, on May 27, 2025. US President Donald Trump on June 4, 2025 announced a ban on visas for foreign students who are set to begin attending Harvard University, ramping up his administration's crackdown on higher education. (Photo by Rick Friedman / AFP)
Harvard acordó destinar $53 millones a indemnizaciones por el caso de un exgerente de su morgue que robó y vendió partes de cuerpos donados a la investigación científica. (RICK FRIEDMAN/AFP)







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