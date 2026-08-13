El Mundo

Corte toma decisión sobre demanda del gobierno de Trump contra Harvard por antisemitismo

Una corte de EE. UU. analizó la demanda de Donald Trump contra Harvard por supuesto antisemitismo

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Por AFP
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía:
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía: (SOPHIE PARK/Getty Images via AFP)







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