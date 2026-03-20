El Mundo

Gobierno de Trump ataca de nuevo a Harvard y la denuncia por ‘antisemitismo’

Trump lanzó una ofensiva contra las principales universidades estadounidenses por considerar que consentían movimientos en favor de los palestinos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía:
Parte del Harvard Yard de la Universidad de Harvard el pasado mes de abril en Cambridge, Massachusetts. Fotografía: (SOPHIE PARK/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HarvardDonald TrumpantisemitismoEstados UnidosjudaísmoPalestinaprotestaslibertad de expresión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.