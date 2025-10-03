El Mundo

Hamás pide más tiempo para analizar plan de Trump para Gaza

Existen dos opiniones dentro de la cúpula de Hamás. La primera respalda la aprobación incondicional, mientras que la segunda tiene importantes reservas

Por AFP
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (derecha), entrega una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión en el Salón Azul de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 7 de julio de 2025. El primer ministro Netanyahu se reunirá este lunes con el presidente Trump, quien expresó su esperanza de lograr un "acuerdo esta semana" entre Israel y Hamás que permita la liberación de rehenes desde la Franja de Gaza. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron el 6 de julio en Doha, con el objetivo de lograr un alto al fuego y llegar a un acuerdo para el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.
El plan de paz para Gaza, que estudia Hamás, fue presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







