Hamás asegura haber recibido garantías de Estados Unidos de que la guerra en Gaza terminó

Jerusalén, Indefinido. El negociador jefe de Hamás afirmó este jueves en televisión que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó.
“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.
Noticia en desarrollo...