Hamás asegura haber recibido garantías de Estados Unidos de que la guerra en Gaza terminó

El negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, afirmó que Estados Unidos y otros mediadores confirmaron el fin de la guerra. Conozca los detalles.

Por AFP
Palestinos celebran en Jan Yunis este 9 de octubre la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel y Hamás acordaron el 9 de octubre un alto el fuego en Gaza para liberar a los rehenes que aún siguen vivos, un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía:
Palestinos celebran en Jan Yunis este 9 de octubre la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel y Hamás acordaron el 9 de octubre un alto el fuego en Gaza para liberar a los rehenes que aún siguen vivos, un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía: (OMAR AL-QATTAA/AFP)







IsraelGazaHamásGuerraPaz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

