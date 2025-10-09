Hamás asegura haber recibido garantías de Estados Unidos de que la guerra en Gaza terminó

Palestinos celebran en Jan Yunis este 9 de octubre la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. Israel y Hamás acordaron el 9 de octubre un alto el fuego en Gaza para liberar a los rehenes que aún siguen vivos, un paso importante para poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y ha desatado una catástrofe humanitaria. Fotografía:

Jerusalén, Indefinido. El negociador jefe de Hamás afirmó este jueves en televisión que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó.

“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.

Noticia en desarrollo...