Hamás anuncia inicio de liberación de rehenes el lunes, pero advierte que está listo para retomar la guerra

En esta vista aérea, las personas caminan entre la destrucción en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, este 11 de octubre, un día después de la entrada en vigor del alto el fuego. Fotografía:

Gaza / Doha. El grupo islamista Hamás anunció este sábado que la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza comenzará el lunes por la mañana, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel bajo mediación de Estados Unidos.

“Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto”, declaró Osama Hamdan, alto mando de Hamás.

De acuerdo con los términos del pacto, tras la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, Israel procederá a excarcelar a unos 2.000 presos palestinos.

El intercambio forma parte de la primera etapa del alto el fuego que entró en vigor el viernes, luego de negociaciones indirectas en Egipto con la participación de mediadores cataríes y estadounidenses.

LEA MÁS: Miles de palestinos regresan a una Ciudad de Gaza devastada tras el alto el fuego

Pese al acuerdo, el movimiento islamista advirtió que está preparado para volver al combate si se reanudan las hostilidades.

“Esperamos no volver a una guerra, pero nuestro pueblo palestino y las fuerzas de resistencia utilizarán todas sus capacidades para repeler cualquier agresión”, declaró por su parte Hosam Badran, miembro del comité político de Hamás, desde Doha, Catar.

El dirigente señaló que las negociaciones para la segunda fase del plan de paz —también impulsado por Donald Trump— serán “más complejas y difíciles”, y rechazó tajantemente la propuesta de que los miembros de Hamás sean expulsados de Gaza.

“Hablar de expulsar a palestinos, sean o no miembros de Hamás, de su tierra, es absurdo y carece de sentido”, dijo Badran, quien además adelantó que Hamás no participará en la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz prevista en Egipto.

Rechazo al desarme y defensa de la resistencia

Entre los puntos más controvertidos del plan de paz figuran el desarme de Hamás y la creación de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, aspectos que el grupo considera inaceptables.

“Las armas de Hamás no son las únicas; son las armas de todo el pueblo palestino. Forman parte de nuestra historia, del presente y del futuro”, subrayó Badran.

El dirigente advirtió que la estabilidad regional dependerá de que el mundo reconozca el derecho del pueblo palestino a un Estado propio.

“Si no conseguimos nuestro derecho a establecer nuestro Estado durante esta próxima fase, no habrá estabilidad en esta región”, enfatizó.

El inicio de la liberación de rehenes y la advertencia simultánea de Hamás reflejan la fragilidad del alto el fuego alcanzado en Gaza, mientras la comunidad internacional mantiene la esperanza de que el acuerdo sirva como primer paso hacia una paz duradera en Medio Oriente.