Miles de palestinos regresan a una Ciudad de Gaza devastada tras el alto el fuego

Más de medio millón de desplazados volvieron al norte del enclave palestino en medio de ruinas, hambre y esperanza

Por AFP
Mujeres palestinas con sus hijos caminan juntas por el llamado "corredor Netzarim" en su camino a la ciudad de Gaza desde Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 11 de octubre. Fotografía:
Mujeres palestinas con sus hijos caminan juntas por el llamado "corredor Netzarim" en su camino a la ciudad de Gaza desde Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, este 11 de octubre. Fotografía: (EYAD BABA/AFP)







