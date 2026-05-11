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Hallan seis cuerpos dentro de vagón de carga cerca de la frontera entre Texas y México

La policía investiga el hallazgo de seis cuerpos dentro de un vagón de carga en Texas, en una zona donde las temperaturas superaban los 30 °C.

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Por AFP
Seis personas fueron encontradas muertas dentro de un vagón de carga en el sur de Texas. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento cerca de la frontera con México. Imagen con fines ilustrativos. (STR)







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