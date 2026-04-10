Texas endurece reglas para ‘food trucks’: ley afectará a migrantes desde julio

Texas aplicará nuevas reglas para 'food trucks' desde julio. La exigencia de estatus legal dejará sin licencia a miles de trabajadores migrantes.

Una nueva ley en Texas cambiará las condiciones para operar food trucks en el estado. La normativa exige una licencia profesional obligatoria. También impone requisitos que podrían limitar a migrantes sin estatus legal.

La medida surge de la HB 2844, firmada por el gobernador Greg Abbott. Entrará a regir el próximo 1° de julio.

Licencia obligatoria para vendedores ambulantes

La legislación establece que toda persona que opere un food truck debe contar con una licencia estatal. Este requisito aplica a cada unidad de forma independiente.

El texto fija varias condiciones clave:

Será obligatorio obtener una licencia para vender comida en modalidad ambulante.

Cada vehículo requerirá un registro individual.

El conductor deberá tener una licencia comercial vigente si el tipo de automóvil lo exige.

El operador deberá cumplir con las normas de seguridad alimentaria de Texas .

. La ley prevalece sobre regulaciones municipales.

Estas disposiciones unifican los criterios en todo el estado.

Requisito de estatus legal complica acceso

A partir del 1° de mayo, Texas aumentará los controles para otorgar licencias. La Comisión de Licencias y Regulaciones (TDLR) exigirá prueba de presencia legal en Estados Unidos.

Este cambio impedirá que migrantes irregulares obtengan la documentación. Sin la licencia, no podrán trabajar de forma legal en estas actividades.

La medida no solo afecta a vendedores de comida. También alcanza a oficios como electricistas, contratistas, conductores comerciales, cosmetólogos, peluqueros y barberos.

El cálculo oficial señala que el ajuste impactará cerca de 18.000 licencias, lo que equivale al 2% del total. Estos casos no están vinculados a un número de Seguro Social.

Restricción laboral para migrantes

El principal efecto de la ley será la imposibilidad de obtener una licencia para quienes no demuestren estatus legal.

Sin ese permiso, los vendedores no podrán operar food trucks ni otras actividades reguladas en el estado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.