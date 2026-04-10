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Texas endurece reglas para ‘food trucks’: ley afectará a migrantes desde julio

Nuevos requisitos para operar ‘food trucks’ en Texas cambiarán el panorama laboral. La exigencia de licencias y pruebas legales impactará a miles de trabajadores

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Por La Nación / Argentina / GDA
Texas aplicará nuevas reglas para 'food trucks' desde julio. La exigencia de estatus legal dejará sin licencia a miles de trabajadores migrantes.
Texas aplicará nuevas reglas para 'food trucks' desde julio. La exigencia de estatus legal dejará sin licencia a miles de trabajadores migrantes. (Canva stock/Orlando s. de Pexels / AnthonySchafer de Getty Images)







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