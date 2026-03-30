El Mundo

Nuevo proyecto en Estados Unidos busca dar residencia permanente a trabajadores con TPS

Miles de trabajadores esenciales en Estados Unidos podrían cambiar su futuro migratorio con una nueva propuesta que plantea estabilidad legal y reconocimiento a su aporte económico

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Por Silvia Ureña Corrales
Congresista impulsa ley para proteger a beneficiarios de TPS y permitirles optar por residencia permanente en Estados Unidos.
Congresista impulsa ley para proteger a beneficiarios de TPS y permitirles optar por residencia permanente en Estados Unidos. (Canva stock/Belterz de Getty Images Signature)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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