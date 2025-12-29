El Mundo

Hallan dos cuerpos tras las inundaciones en el sur de España y sube el número de víctimas

Las crecidas de ríos dejaron víctimas mortales tras arrastrar personas y vehículos en España, mientras las autoridades locales decretaron luto y suspendieron actividades de fin de año en zonas afectadas.

Por AFP
España vive una tragedia tras enfrentar las peores inundaciones de su historia en Valencia producto de una DANA.
InundacionesEspañaVíctimas
