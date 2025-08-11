Ola de calor en España: incendio en Las Médulas, patrimonio mundial de la Unesco, obliga a evacuar a 700 personas

Imagen de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España este 11 de agosto que muestra a los bomberos militares luchando contra un incendio forestal cerca de Yeres, en el noroeste de España. Fotografía:

Madrid, España. El incendio que desde el domingo arrasa el paraje de Las Médulas, antiguas minas de oro romanas y Patrimonio Mundial de la Unesco en la provincia de León, continúa activo y ha obligado a la evacuación de unas 700 personas, informaron este lunes las autoridades españolas.

La extinción presenta “muchas dificultades” debido a las previsiones de vientos de hasta 40 km/h y a las altas temperaturas, advirtió Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León.

“No vamos a autorizar la vuelta de los evacuados hasta que no se garantice su seguridad”, añadió. El incendio dejó cuatro personas con heridas leves.

La ola de calor que golpea España desde hace una semana, con registros cercanos a los 40 °C, ha multiplicado los incendios forestales.

En Castilla y León se han contabilizado 13 focos en apenas tres días. Según Suárez-Quiñones, algunos se deben a rayos y tormentas secas, pero otros “solo pueden explicarse por la intencionalidad”.

Las Médulas, centro turístico en la comarca de El Bierzo, fueron explotadas por los romanos en el siglo I y abandonadas dos siglos después. La Unesco las declaró Patrimonio Mundial en 1997 por sus espectaculares paisajes, moldeados por técnicas mineras antiguas y hoy cubiertos de bosques.

La magnitud de los daños en el área protegida aún no se conoce.

“Cuando estén controlados los incendios activos, se realizará una primera evaluación técnica para determinar el grado de afectación del patrimonio”, indicó la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

En Carucedo, una de las localidades afectadas, el alcalde Alfonso Fernández lamentó la pérdida de los castaños centenarios que atraían a visitantes.

“El paisaje no es lo que era, tardará años en recuperarse”, dijo a la radio Cadena Ser.

Mientras tanto, en Portugal las autoridades combatían tres grandes incendios forestales, sobre todo en el norte y el centro del país.

El más preocupante, en Trancoso, moviliza a más de 650 bomberos y seis aeronaves, con seis heridos leves reportados, incluidos tres bomberos.