El Mundo

Ola de calor en España: incendio en Las Médulas, patrimonio mundial de la Unesco, obliga a evacuar a 700 personas

Fuego forestal se localiza en Las Médulas, en León, y obliga a evacuar a 700 personas mientras amenaza su paisaje histórico

EscucharEscuchar
Por AFP
Imagen de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España este 11 de agosto que muestra a los bomberos militares luchando contra un incendio forestal cerca de Yeres, en el noroeste de España. Fotografía:
Imagen de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España este 11 de agosto que muestra a los bomberos militares luchando contra un incendio forestal cerca de Yeres, en el noroeste de España. Fotografía: (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.