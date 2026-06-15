El Mundo

Hallan 34 fetos en el jardín de una doctora en Polonia

La doctora admitió haber enterrado los fetos y otros desechos sanitarios en su propiedad, aunque rechazó los cargos en su contra.

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Por AFP
Mano de bebé recién nacido con una mano adulta
La acusada enfrenta cargos por profanación de cadáveres, manejo inadecuado de residuos y abandono de material peligroso. (Shutterstock/Shutterstock)







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Polonia
AFP

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