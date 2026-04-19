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¿Habrá nueva negociación entre Estados Unidos e Irán? Esto es lo que se sabe

Nuevo intento de acuerdo se da a pocos días del fin de la tregua entre Estados Unidos y Irán, en medio de tensiones por sanciones y bloqueos

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Por AFP
Conjunto de banderas de Irán frente al perfil urbano de Teherán y una bandera grande al fondo al atardecer
El vicepresidente JD Vance encabezaría la delegación estadounidense en eventuales contactos diplomáticos en Pakistán, mientras Irán no ha confirmado su participación. (Shutterstock/Foto)







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