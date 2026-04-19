¿Habrá nueva negociación entre Estados Unidos e Irán? Esto es lo que se sabe

El vicepresidente JD Vance encabezaría la delegación estadounidense en eventuales contactos diplomáticos en Pakistán, mientras Irán no ha confirmado su participación.

Teherán, Irán. Las previstas negociaciones entre Estados Unidos y Irán en Pakistán siguen rodeadas de incertidumbre, luego de que medios estatales iraníes señalaran que, por ahora, Teherán no tiene previsto participar en una nueva ronda de conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que una delegación viajará este lunes al país asiático para retomar el diálogo, tras un primer ciclo realizado el fin de semana anterior que concluyó sin avances.

Según un funcionario de la Casa Blanca, la comitiva estará encabezada por el vicepresidente JD Vance.

Sin embargo, la televisión estatal iraní IRIB afirmó, citando fuentes oficiales, que “por el momento no hay planes de participar en la próxima ronda de conversaciones”, a pocos días de que expire el cese al fuego vigente.

Otras agencias como IRNA, Fars y Tasnim señalaron que Irán aún no ha tomado una decisión definitiva y describieron un ambiente poco favorable para el diálogo. Incluso, IRNA advirtió que “no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

Fars citó a una fuente que señaló que el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes es una condición previa para las conversaciones.

IRNA, por su parte, señaló “las exigencias poco razonables y poco realistas de Washington, los frecuentes cambios de postura, las constantes contradicciones y la continuación” del bloqueo naval, y añadió que “en estas circunstancias, no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas”.

Sin un progreso en las conversaciones que permitan prolongar el alto al fuego que comenzó el 8 de abril, el cese de las hostilidades podría expirar esta semana.

Trump acusó este domingo a Teherán de haber violado el alto el fuego de dos semanas al lanzar ataques en el estrecho de Ormuz la víspera. En su mensaje en su red social, el mandatario combinó un modo discursivo habitual, que mezcla posiciones de apertura y rudas amenazas en caso de no alcanzar un acuerdo.

“Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años”, dijo. “¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO! (sic.)”.