Guerrilla del ELN anuncia tregua en Colombia por Navidad

Grupo ordenó suspender operaciones ofensivas contra las fuerzas del Estado entre el 24 de diciembre y el 3 de enero

Por AFP
Soldados del ejército colombiano en formación listos para patrullar las calles tras enfrentamientos entre guerrillas rivales en Tibú, Norte de Santander, Colombia, el 20 de enero de 2025.
El ELN anunció una tregua unilateral del 24 de diciembre al 3 de enero de 2026, días después de un ataque con explosivos que dejó siete soldados muertos en Colombia. (Foto de Schneyder Mendoza / AFP/ fines ilustrativos) (SCHNEYDER MENDOZA/AFP)







