Guerra en Oriente Medio se acerca a ‘punto de no retorno’, advierte la Cruz Roja

Esta captura de video, tomada de imágenes de UGC sin fecha publicadas en redes sociales, muestra destrucción e incendio en el edificio de industrias electrónicas del Ministerio de Defensa iraní en Teherán tras un ataque.

Ginebra, Suiza. La guerra en Oriente Medio se acerca a “punto de no retorno”, advierte la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric.

“La guerra contra la infraestructura esencial es una guerra contra los civiles”, dijo la funcionaria en su comunicado urgente. “Todo esfuerzo por desescalar es crucial”.

La presidenta recordó que el ataque a infraestructuras civiles puede constituir crímenes de guerra. En días recientes, las partes han advertido de ataques a plantas energéticas y plantas de desalinización de agua, crucial para el consumo humano en la zona árida.

“Estamos viendo cómo infraestructuras de energía, combustible, agua y atención sanitaria son dañadas y destruidas. Esta preocupante tendencia no se limita a Oriente Medio ni a las últimas tres semanas; ha sido generalizada en conflictos en distintas regiones”, escribe Spoljaric.

“Lo más alarmante es el posible daño a instalaciones nucleares, ya sea de forma deliberada o incidental. Los daños a estos sitios podrían desencadenar consecuencias irreversibles, por lo que cuentan con una protección reforzada bajo las normas de la guerra”, advirtió.

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