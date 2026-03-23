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Guerra en Oriente Medio se acerca a ‘punto de no retorno’, advierte la Cruz Roja

Presidenta de Cruz Roja Internacional emite fuerte advertencia sobre las posibles consecuencias de la guerra.

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Esta captura de video, tomada de imágenes de UGC sin fecha publicadas en redes sociales, muestra destrucción e incendio en el edificio de industrias electrónicas del Ministerio de Defensa iraní en Teherán tras un ataque.
Esta captura de video, tomada de imágenes de UGC sin fecha publicadas en redes sociales, muestra destrucción e incendio en el edificio de industrias electrónicas del Ministerio de Defensa iraní en Teherán tras un ataque. (-/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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