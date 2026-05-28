Guatemala y Estados Unidos preparan ataques conjuntos contra narcotraficantes en su territorio, según prensa

Donald Trump al centro, entre Marco Rubio y Pete Hegseth, en una conferencia en la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos. Guatemala y Estados Unidos han acordado llevar a cabo ataques conjuntos contra organizaciones de narcotraficantes en el país centroamericano, según publicó este jueves el periódico estadounidense The New York Times.

El portavoz en funciones del Pentágono, Joel Valdez, indicó a la AFP en un mensaje electrónico que el Departamento de Defensa no iba a “especular” sobre “futuras operaciones”, pero recordó que Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Donald Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

La coalición “es un esfuerzo hemisférico voluntario que reúne a 18 socios en todo el Hemisferio Occidental, y refleja un compromiso compartido para enfrentar a las redes de narcoterrorismo y otras amenazas a la seguridad que desestabilizan nuestro vecindario común”, añadió.

La medida marcaría un nuevo peldaño en la ofensiva Trump contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina.

Estados Unidos ya está realizando de forma pública operaciones conjuntas con Ecuador, además de ejercicios conjuntos con países como El Salvador o Ecuador.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, acordó los ataques con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una llamada la semana pasada.

La nación centroamericana ha solicitado formalmente “cooperación en operaciones dirigidas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de tráfico de drogas” en una carta dirigida a Hegseth, informó al diario la oficina del presidente.

El gobierno de Trump comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental en septiembre del año pasado, insistiendo en que está en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan desde América Latina.

Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones. La ONU ha denunciado estas como “ejecuciones extrajudiciales”.

Los cárteles internacionales, con ayuda de narcotraficantes locales, trafican drogas y lavan dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica.

Se estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en camiones, aviones, barcos y submarinos, según funcionarios estadounidenses.