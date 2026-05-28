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Guatemala y Estados Unidos preparan ataques conjuntos contra narcotraficantes en su territorio, según prensa

Guatemala forma parte del Escudo de las Américas, alianza de seguridad y lucha contra el crimen que el presidente Trump impulsó junto a otros 17 líderes de la región en marzo.

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Por AFP
Donald Trump al centro, entre Marco Rubio y Pete Hegseth, en una conferencia en la Casa Blanca.
Donald Trump al centro, entre Marco Rubio y Pete Hegseth, en una conferencia en la Casa Blanca. (WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP)







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