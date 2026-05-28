El Mundo

Guatemala niega haber pactado con Estados Unidos ataques conjuntos contra el narcotráfico

“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, aseguró el gobierno de Guatemala.

EscucharEscuchar
Por AFP
varias
El presidente Bernardo Arévalo rechazó los reportes del 'New York Times'. (Esteban Bermudez/ebermudez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuatemalaBernardo ArévaloDonald TrumpnarcotráficoEscudo de las Américas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.