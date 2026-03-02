Guardianes de la Revolución de Irán advierten a Estados Unidos: ‘No estarán a salvo en ningún lugar del mundo’

Teherán, Irán. Los Guardianes de la Revolución advirtieron este lunes a Estados Unidos que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, en el tercer día de una guerra en la que fue abatido el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

La Fuerza Quds, la unidad de élite de este cuerpo militar encargada de las operaciones exteriores, advirtió en un comunicado difundido por la televisión estatal que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo, ni siquiera en sus propios hogares”.

Desde el gobierno de Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró el lunes que su país no permanecerá “en silencio” tras denunciar “ataques” contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses.

“Los ataques contra los hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques contra las escuelas atentan contra el futuro de la nación (...) El mundo debe condenar esos actos”, escribió Pezeshkian.

“Irán no permanecerá en silencio y no cederá frente a esos crímenes”, agregó. Irán afirma que un bombardeo el sábado causó 168 muertos en una escuela del sur del país, pero ni Estados Unidos ni Israel confirmaron el ataque, que la AFP no pudo verificar, al no poder acceder al lugar. En Teherán, un hospital resultó dañado el domingo.

Noticia en desarrollo...