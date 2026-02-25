Guardacostas cubanos matan a cuatro personas en lancha con matrícula de Estados Unidos

La guardia costera cubana mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida

La Habana, Cuba. Cuatro personas a bordo de una lancha con matrícula de Florida fueron abatidas este miércoles durante un ‘enfrentamiento‘ con guardacostas cubanos en aguas territoriales de la isla, informó el Ministerio del Interior.

En el ‘enfrentamiento’, que ocurre en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, ‘cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica’, señala el comunicado oficial.

La información divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha estadounidense.

En el incidente también resultó herido el comandante del buque cubano, en el que viajaban cinco guardafronteras, según la misma fuente.

Cuba y Estados Unidos atraviesan un repunte de tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo hacia la isla comunista.

Según el comunicado, ‘se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos’, a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación,’ desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos’ , precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que ‘prosiguen’ las investigaciones para el ‘total’ esclarecimiento de los hechos.

Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana, invocando la ‘amenaza excepcional ‘que supondría para la seguridad nacional estadounidense el país insular situado a solo 150 km de las costas de Florida.