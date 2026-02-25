El Mundo

Guardacostas cubanos matan a cuatro personas en lancha con matrícula de Estados Unidos

El Ministerio del Interior de Cuba informó que guardacostas repelieron con fuego a una embarcación detectada dentro de aguas territoriales,en medio de tensiones con Estados Unidos.

Por AFP
La guardia costera cubana mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida
La guardia costera cubana mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)







