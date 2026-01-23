El Mundo

Dos muertos en ataque de Estados Unidos contra lancha de presuntos narcotraficantes en el Pacífico

Estados Unidos informó del hecho, el primero desde la incursión en Venezuela. Autoridades buscan a un sobreviviente.

EscucharEscuchar
Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Dos muertos y un sobreviviente en el primer ataque conocido contra una lancha del narcotráfico desde la captura de Maduro, según el Ejército de EE. UU. (Foto cortesía del Comando Sur de Estados Unidos en X)
Dos muertos y un sobreviviente en el primer ataque conocido contra una lancha del narcotráfico desde la captura de Maduro, según el Ejército de EE. UU. (Foto cortesía del Comando Sur de Estados Unidos en X) (Comando Sur/Comando Sur de Estados Unidos en X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.