Dos muertos en ataque de Estados Unidos contra lancha de presuntos narcotraficantes en el Pacífico

Dos muertos y un sobreviviente en el primer ataque conocido contra una lancha del narcotráfico desde la captura de Maduro, según el Ejército de EE. UU. (Foto cortesía del Comando Sur de Estados Unidos en X)

Washington, Estados Unidos. Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta embarcación de narcotraficantes en el Pacífico oriental dejó dos muertos, informó el Comando Sur del Ejército en la red social X.

Es el primer ataque de este tipo desde la incursión de Estados Unidos en Venezuela, que concluyó con el derrocamiento de Nicolás Maduro.

“El 23 de enero, por instrucción del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas.

“La inteligencia confirmó que la nave transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de tráfico de drogas. Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. Tras el enfrentamiento, el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE. UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”, comunicó la institución.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Este ataque eleva a al menos 36 el total de ataques a presuntas embarcaciones del narco desde que Trump inició su campaña el 2 de setiembre. Se estima que unas 125 personas han muerto, incluidas las dos víctimas más recientes.

Noticia en desarrollo...