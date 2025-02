Grupo mediático de Trump demanda a juez brasileño que valora arresto de Jair Bolsonaro

Trump Media & Technology Group, un conglomerado de medios del presidente estadounidense Donald Trump, demandó este miércoles a un juez de la Corte Suprema de Brasil, acusándolo de censurar ilegalmente las voces de derecha en las redes sociales de Estados Unidos, informó el diario The New York Times.

La demanda se presentó pocas horas después de que la Fiscalía General de Brasil denunciara al expresidente Jair Bolsonaro ante el magistrado por una supuesta conspiración para intentar dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

Esa acusación obligaría al juez a decidir si ordena el arresto de Bolsonaro, aliado de Trump.

El juez Alexandre de Moraes, señalado en la demanda, supervisa actualmente varias investigaciones penales contra Bolsonaro, según el medio estadounidense.

El conglomerado de Trump interpuso la demanda en un tribunal federal en Tampa, Florida, este miércoles por la mañana. En la acción legal también figuran Rumble, una plataforma de video con sede en Florida, y Truth Social, la red social donde Trump publica contenido.

Las empresas acusan al juez Moraes de censurar el discurso político en Estados Unidos y de violar la Primera Enmienda por supuestamente ordenar a Rumble que elimine las cuentas de destacados partidarios de Bolsonaro. Argumentan que esa orden podría aplicarse a cómo se presentan esas cuentas en Estados Unidos, lo que violaría la legislación de ese país.

Aunque Trump Media no ha sido directamente afectada por las órdenes de Moraes, en la demanda se argumenta que la empresa podría verse perjudicada si la plataforma elimina cuentas de seguidores de Bolsonaro.

La acción legal parece reflejar un intento de Trump por respaldar a un líder de derecha que, como él, ha sido acusado de intentar revertir su derrota electoral.

Bolsonaro pidió explícitamente a Trump que interviniera contra el juez Moraes en una entrevista con The New York Times el mes pasado. En ese momento, no estaba claro cómo Trump podría influir en la política interna de Brasil.

El juez Moraes ha defendido sus acciones como necesarias para proteger a Brasil de actos antidemocráticos de Bolsonaro y sus seguidores. Su portavoz indicó que el magistrado no tenía comentarios inmediatos, según cita el periódico estadounidense.

A pesar de años de críticas y presión de sectores de derecha en Brasil, Moraes ha mantenido su postura firme mientras continúa investigando a Bolsonaro y a sus aliados.

Este martes 18 de febrero, la Fiscalía General de Brasil líder acusó a Bolsonaro de “liderar” una trama golpista, en un documento remitido a la Corte Suprema en el que también imputó a otras 33 personas de su entorno.

El Ministerio Público señaló en una nota que los 34 denunciados son acusados de “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización para delinquir armada” y “golpe de Estado”, entre otros crímenes.

Ahora la Corte Suprema, con Moraes en el centro del proceso, decidirá si acepta la querella formulada por el fiscal general, Paulo Gonet, y enjuicia al expresidente (2019-2022) y al resto de acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros, por su supuesta participación en la conspiración golpista.