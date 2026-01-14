El Mundo

Grúa cae sobre tren de pasajeros en Tailandia y deja al menos 28 muertos

Colapso ocurrió durante las obras de construcción un de proyecto ferroviario en el noreste del país; 64 personas resultaron heridas y siete están en estado grave

Por AFP
