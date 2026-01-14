Grúa cae sobre tren de pasajeros en Tailandia y deja al menos 28 muertos

Bangkok, Tailandia. Al menos 28 personas murieron y decenas resultaron heridas este miércoles luego de que una grúa colapsara y cayera sobre un tren de pasajeros en Tailandia, lo que provocó el descarrilamiento e incendio de la unidad, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante las obras de construcción de un proyecto ferroviario que cuenta con apoyo técnico de China, en una ruta que conecta Bangkok con la provincia de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.

El tren transportaba a 195 pasajeros, según confirmó el ministro de Transportes, Phiphat Ratchakitprakarn.

El colapso se produjo alrededor de las 9 a. m. locales, cuando la grúa utilizada en la construcción se desplomó sobre un tren de tres vagones que circulaba por la zona.

Un testigo, Mitr Intrpanya, de 54 años, relató haber escuchado “un gran ruido seguido de dos explosiones” antes de observar la grúa partida en dos sobre el segundo vagón del tren.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a equipos de rescate atendiendo la emergencia entre escombros humeantes, mientras el tren permanecía volcado a un costado de la vía.

En un comunicado, el Ministerio de Salud reportó 28 fallecidos y 64 personas hospitalizadas, de las cuales siete permanecen en estado crítico. Las labores de rescate debieron suspenderse temporalmente debido a una fuga de productos químicos, cuya procedencia no ha sido precisada por la policía.

Rescatistas alrededor de los restos de un tren que se estrelló al desplomarse una grúa de construcción en la provincia tailandesa de Nakhon Ratchasima, este miércoles 14 de enero. Foto: (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

Proyecto conjunto con China

El proyecto ferroviario forma parte de la iniciativa china de las “nuevas rutas de la seda”, que busca mejorar la conectividad regional y el comercio entre Asia sudoriental y China.

Aunque Tailandia financia completamente la obra, China brinda asistencia técnica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino indicó que el tramo donde ocurrió el accidente estaría a cargo de una empresa tailandesa. Posteriormente, la consultora China Railway Design identificó a Italian-Thai Development como la constructora responsable.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, lamentó el accidente y reconoció que este tipo de incidentes “ocurre con demasiada frecuencia”.

“Debemos identificar de inmediato la causa. Los responsables tendrán que rendir cuentas”, afirmó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del colapso y eventuales responsabilidades penales o administrativas.