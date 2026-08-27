Google, OpenAI y 100 empresas más firman carta abierta pidiendo ‘fortalecer defensas’ ante amenazas de inteligencia artificial

San Francisco, Estados Unidos. Más de 100 gigantes tecnológicos de todo el mundo, entre ellos OpenAI y Anthropic, firmaron una carta abierta en la que instan a un esfuerzo global para “fortalecer las defensas cibernéticas” frente a las amenazas amplificadas por la inteligencia artificial.

“Tenemos una ventana limitada para fortalecer las defensas cibernéticas”, dice la misiva. “En los próximos meses, los ciberataques habilitados por la IA se volverán mucho más frecuentes y sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo adquieran capacidades cada vez mayores”.

En su carta, los firmantes dicen proponer, como respuesta colectiva:

Reconocer que la seguridad basada en el statu quo no será suficiente. Errores de larga data, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software vulnerable y sin actualizar, sistemas de autenticación débiles y deudas técnicas en sistemas heredados han dejado expuestos a numerosos sistemas. Los equipos de seguridad, especialmente los encargados de infraestructuras críticas, han contado históricamente con recursos insuficientes y necesitan un aumento significativo de herramientas y recursos.

Errores de larga data, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software vulnerable y sin actualizar, sistemas de autenticación débiles y deudas técnicas en sistemas heredados han dejado expuestos a numerosos sistemas. Los equipos de seguridad, especialmente los encargados de infraestructuras críticas, han contado históricamente con recursos insuficientes y necesitan un aumento significativo de herramientas y recursos. Dotar a más defensores de IA con capacidades de ciberseguridad. La IA pone conocimientos especializados al alcance de más profesionales de la defensa y permite realizar las tareas fundamentales de seguridad de manera más rápida, económica y eficaz. Compartir herramientas, conocimientos prácticos y soluciones verificadas permite que el trabajo de una organización contribuya a proteger a muchas otras.

La IA pone conocimientos especializados al alcance de más profesionales de la defensa y permite realizar las tareas fundamentales de seguridad de manera más rápida, económica y eficaz. Compartir herramientas, conocimientos prácticos y soluciones verificadas permite que el trabajo de una organización contribuya a proteger a muchas otras. Movilizar una respuesta colectiva. Las capacidades cibernéticas avanzan en todo el mundo, y eso puede ser positivo en términos generales: ninguna empresa debería controlar el futuro. Pero también significa que es necesaria una respuesta global, que requiera nuevas alianzas para elevar los estándares de seguridad y encontrar soluciones frente a las nuevas amenazas cibernéticas.

Noticia en desarrollo...