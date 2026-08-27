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Google, OpenAI y 100 empresas más firman carta abierta pidiendo ‘fortalecer defensas’ ante amenazas de inteligencia artificial

Más de 100 gigantes tecnológicos advierten sobre el crecimiento de ciberataques con IA. Conozca la propuesta de la industria para frenar las amenazas

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Por AFP y Fernando Chaves Espinach

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Empresas firmantes de carta abierta contra amenazas de la inteligencia artificial.
Empresas firmantes de carta abierta contra amenazas de la inteligencia artificial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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AFP

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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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