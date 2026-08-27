Revista Dominical

Bill Gates lanza dura advertencia sobre la inteligencia artificial y su manejo: ‘Necesitamos prepararnos para la convulsión social, política y económica’

El cofundador de Microsoft alertó sobre una posible ola de desplazamiento laboral y cuestionó la falta de planes de gobiernos y comunidades para afrontar la IA

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Por Fernando Chaves Espinach

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El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla en un evento en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2025. El multimillonario Bill Gates dijo a la AFP el 4 de diciembre de 2025 que es "trágico" que las muertes infantiles aumenten en todo el mundo por primera vez en este siglo porque los países occidentales ricos han recortado la ayuda internacional.
El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, dedica su tiempo a la filantropía y el análisis tecnológico. (ARUN SANKAR/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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