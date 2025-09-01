Gobierno español reconoce que prevención de incendios fue ‘claramente insuficiente’

Un helicóptero de bomberos lanzando agua y un avión sobre un incendio forestal en Garano, cerca de León, noroeste de España, el pasado 25 de agosto. Fotografía:

Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el lunes que la política de prevención de incendios fue “claramente insuficiente”, tras un mes de agosto marcado por incendios forestales históricos en el país.

“Hemos tenido una política de prevención de incendios claramente insuficiente que se refleja, por ejemplo, en la falta de planes ejecutados en la ausencia de instrumentos de análisis de predicción avanzados y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales”, admitió el dirigente socialista al presentar un “pacto de Estado frente a la emergencia climática”.

Los incendios como los que arrasaron más de 300.000 hectáreas en agosto “no se apagan en verano, se apagan en invierno y en otoño, es decir, trabajando todos los días del año para que cuando lleguen estas altas temperaturas, no nos veamos abocados a las situaciones que hemos tenido que sufrir”, explicó Sánchez.

“El segundo factor que explica estos incendios ha sido la gestión del territorio, que también es inadecuada y que se ha traducido, por ejemplo, en montes cargados de biomasa, en caminos sin cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego”, prosiguió el mandatario.

El tercer y último factor fue la “emergencia climática”.

“El cambio climático mata”, declaró Sánchez, quien se pronunció precisamente con motivo de la presentación de un “pacto de Estado frente a la emergencia climática”.

“Si queremos que los próximos veranos no nos traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños no nos golpeen de la manera que nos están golpeando con inundaciones, tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo juntos”, sentenció el presidente, cuyo pacto climático fue recibido con escepticismo por la oposición de derecha.