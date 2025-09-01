El Mundo

Gobierno español reconoce que prevención de incendios fue ‘claramente insuficiente’

Regiones de Galicia y Castilla y León, junto con Extremadura, han sido las más afectadas por incendios que asolan España desde agosto

Por AFP
Un helicóptero de bomberos lanzando agua y un avión sobre un incendio forestal en Garano, cerca de León, noroeste de España, el pasado 25 de agosto. Fotografía:
Un helicóptero de bomberos lanzando agua y un avión sobre un incendio forestal en Garano, cerca de León, noroeste de España, el pasado 25 de agosto. Fotografía: (CESAR MANSO/AFP)







