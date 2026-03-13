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Gobierno de Trump planea desmantelar uno de los principales laboratorios del clima en el mundo

Administración estadounidense busca transferir partes del laboratorio NCAR a empresas privadas y universidades. ¿Por qué?

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Por Fernando Chaves Espinach y AFP
National Center for Atmospheric Research (NCAR) - Boulder, Colorado. Architect I. M. Pei with landscaping by Dan Kiley.
National Center for Atmospheric Research (NCAR) - Boulder, Colorado. Architect I. M. Pei with landscaping by Dan Kiley. (Daderot/Wikimedia Commons)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

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