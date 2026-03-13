Gobierno de Trump planea desmantelar uno de los principales laboratorios del clima en el mundo

La administración del presidente Donald Trump está revisando propuestas para desmantelar uno de los principales laboratorios mundiales de clima y meteorología, confirmó el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought.

Según el funcionario, el centro especializado, crucial para múltiples investigaciones globales, es una fuente de “alarmismo climático”. El gobierno de Trump se ha caracterizado por sus reiterados ataques a las universidades y a la investigación científica, especialmente la relacionada al cambio climático.

La desarticulación del National Center for Atmospheric Research (NCAR), ubicado en Boulder, Colorado, menoscabaría investigaciones cruciales sobre los océanos, el espacio, los océanos, el cambio climático y la calidad del aire. También podría perderse información importante para planificar ante fenómenos meteorológicos extremos.

“Como muchos científicos atmosféricos en Estados Unidos, considero que el National Center for Atmospheric Research es el recurso más vital para los investigadores que buscan comprender y predecir la atmósfera y el clima de la Tierra. Perder el NCAR limitaría gravemente nuestra capacidad para estudiar tormentas severas, inundaciones repentinas, sequías, calidad del aire, incendios forestales y la predicción del tiempo“, advirtió Julie Lundquist, profesora en la Universidad Johns Hopkins.

Según el New York Times, la Casa Blanca valora “trasladar su trabajo a universidades y empresas privadas, retirarle sus aviones de investigación y vender sus instalaciones en Boulder, Colorado”.

El cambio climático acelera y agrava los fenómenos meteorológicos extremos.

El NCAR ha sido objeto de críticas desde hace meses dentro del gobierno. En diciembre, Russell Vought afirmó en redes sociales que el centro es “una de las mayores fuentes de alarmismo climático del país”.

Fundado en 1960, el centro ha sido responsable de importantes avances científicos en la comprensión del clima y los fenómenos meteorológicos. Sus instrumentos y registros de la atmósfera y los océanos se utilizan para predecir eventos meteorológicos y desastres naturales en todo el mundo.

Esta decisión sigue la línea trazada desde el inicio del gobierno. En febrero, se desmanteló la normativa contra el cambio climático en Estados Unidos y otras protecciones ambientales.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció una norma para dejar sin efecto el llamado endangerment finding, una declaración adoptada en 2009 durante el gobierno de Barack Obama que estableció que el dióxido de carbono y otros gases contaminantes representan una amenaza para la salud pública y el bienestar general.