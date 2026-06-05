Gobierno de Líbano le hace fuerte exigencia a Irán para frenar la guerra

Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra una columna de humo elevándose desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, el 4 de junio de 2026.

Beirut, Líbano. Las autoridades de Líbano exhortaron el viernes a Irán a dejar de interferir en su país, en medio de fuego cruzado entre Israel y el grupo libanés proiraní Hezbolá después de que un nuevo acuerdo de tregua fracasara antes incluso de entrar en vigor.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio –desatada con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán del 28 de febrero– cuando Hezbolá atacó Israel en solidaridad por la muerte del líder supremo iraní.

“No es su país, es el nuestro (...) No tienen por qué interferir en nuestro país”, declaró el presidente libanés Joseph Aoun dirigiéndose a Irán, al tiempo que llamó a Hezbolá a elegir la vía diplomática.

También pidió a Israel “mostrar cierta voluntad (...) de poner fin a esta guerra”. “Estamos preparados (...) ¿Y ustedes?”, señaló Aoun.

El jefe de Estado se enfrenta a la reticencia de Hezbolá y de una parte de la población desde el inicio de negociaciones directas de Líbano con Israel, por primera vez en décadas. Los dos países no mantienen relaciones diplomáticas.

El primer ministro libanés Nawaf Salam también instó a Irán a dejar de usar su país como “moneda de cambio” en las conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Somos el pueblo de una patria que se niega a servir de buzón para los mensajes de otros o de campo de batalla para sus guerras”, dijo.

Irán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya el fin de las hostilidades en el frente libanés, con una retirada de las fuerzas israelíes.

“Destruida”

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, que oficia de intermediario con Hezbolá, mencionó por primera vez la posibilidad de que el grupo chiita evacúe el sur del país si Israel se retira de Líbano y si se alcanza un alto el fuego “global e incondicional”.

En el terreno, un bombardeo israelí en el distrito de Nabatiyé, en el sur del Líbano, causó cinco muertos, entre ellos una mujer y un paramédico, según el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí efectuó también un ataque a la entrada de Tiro. Bombardeos sobre esta ciudad milenaria, uno de los cuales dañó levemente el hospital Jabal Amel, causaron siete muertos durante la noche, indicó a la AFP una fuente de la defensa civil. El hospital ya había sido golpeado a comienzos de la semana.

“Mi casa en el pueblo quedó destruida, mi casa en Tiro también, no nos queda nada más que la ropa que llevamos puesta”, declaró a la AFP Marwan Ghorayeb, un jubilado de las fuerzas de seguridad.

Sirenas de alarma

Hezbolá reivindicó por su parte varios ataques contra las tropas israelíes que ocupan una parte del sur del país, pero no contra el norte de Israel.

El ejército israelí indicó sin embargo el viernes por la noche que las sirenas de alarma habían sonado en localidades del norte de Israel, después de que misiles tierra-aire apuntaran contra un avión militar, que no resultó dañado. Un portavoz precisó a la AFP que el avión se encontraba en el sur del Líbano.

Si bien el acuerdo de alto el fuego prevé, en esta fase, el mantenimiento de los disparos y operaciones del ejército israelí, el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, aseguró el jueves que no habría “seguridad” para el norte de Israel “sin seguridad para las aldeas” del sur del Líbano.

Para ayudar al país devastado por la guerra, la ONU duplicó su llamado a donaciones. Pide casi 640 millones de dólares.

Los bombardeos israelíes sobre el Líbano han causado más de 3.560 muertos desde el inicio del conflicto, es decir, más de 30 adicionales en 24 horas, según un nuevo balance de las autoridades.

Del lado israelí, 27 soldados y un contratista civil han perdido la vida en Líbano.