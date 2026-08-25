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Gobierno de Colombia busca clasificar como ‘terrorista’ a guerrillas y narcotraficantes

La iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella busca endurecer el combate al crimen organizado

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Por AFP
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Abelardo de la Espriella da anuncios en medio de trabajos de recuperación tras terremoto en el oeste de Colombia.
Abelardo de la Espriella da anuncios en medio de trabajos de recuperación tras terremoto en el oeste de Colombia. (CESAR QUEIROZ/AFP)







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