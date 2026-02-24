Gobierno británico dice que está dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés en torno a caso Epstein

El príncipe Andrés de Gran Bretaña en la sede central de Cross Rail en Canary Wharf, al este de Londres, el 7 de marzo de 2011.

Londres, Reino Unido. El gobierno británico se declaró este martes a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.

Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.

Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.

“Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción”, señaló Bryant, quien describió al expríncipe como “un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal”.

El texto fue aprobado sin votación en la Cámara, ya que contaba con el apoyo del Ejecutivo.

Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.

A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó once horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.

“Grosero y arrogante”

Bryant tachó a Andrew Mountbatten-Windsor de “grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio; incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado”.

El ministro, sin embargo, advirtió que el gobierno debe consultar con la policía qué documentos se pueden divulgar, para no poner en peligro su investigación.

El gobierno expresó su disposición a publicar esos archivos horas después de que la policía liberara, el martes bajo fianza, al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein.

Mandelson fue arrestado el lunes por sospechas de que incumplió sus deberes en su etapa al frente del Ministerio de Industria durante el gobierno laborista entre 2008 y 2010.

Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los lazos de Mandelson con Epstein eran conocidos.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo el martes en el Parlamento que la relación de Andrés y Mandelson con Epstein representa una “mancha” para el Reino Unido.

“Debemos comenzar a limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia”, señaló Davey.

Las palabras de Davey fueron respaldadas por el ministro de Comercio, que expresó la voluntad de su gobierno de sacar a la luz los documentos.

“Es lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y otros”, dijo Bryant.

“Un abuso que fue permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares”, añadió el ministro.

Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató unas declaraciones de Mandelson en el Parlamento en 2001, en las que consideraba al entonces príncipe Andrés como alguien “totalmente cualificado” para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.

Keir Starmer bajo presión

Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, “impusieron el nombramiento” de Andrés.

En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.

Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.

Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.

Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está “fuerte y unido”, en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.