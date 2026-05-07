Gobernadora de Nueva York ordena a agentes de ICE a actuar a rostro descubierto

Nueva York, Estados Unidos. La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, ordenó el jueves a los agentes federales de inmigración que operan en su estado a trabajar a rostro descubierto.

La medida probablemente será impugnada por el gobierno de Donald Trump después de que los tribunales anularan un esfuerzo similar en California.

Desde el comienzo de la controvertida campaña de deportaciones masivas de Trump, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usualmente han cubierto sus rostros, para evitar ser identificados y eventualmente amenazados fuera de su trabajo.

Pero esta práctica ha sido muy criticada por los demócratas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que ven en ello la voluntad de actuar con total impunidad, mientras se multiplican los actos de violencia en los que está implicado ICE.

A comienzos de año, dos estadounidenses fueron abatidos a tiros en Mineápolis por agentes federales.

“Para ICE, usar mascarillas sin una razón justificada no es más que una táctica de intimidación, un intento cobarde de eludir cualquier responsabilidad”, declaró Hochul el jueves.

La gobernadora es considerada una de las principales demócratas opositoras de Trump y su política migratoria.

Hochul también anunció que los agentes de ICE ya no podrán entrar en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, de votación y otros lugares sensibles sin una orden judicial.

Asimismo, prohibió a la policía local cooperar con la agencia en cualquier operación realizada únicamente por motivos migratorios.

“Nuestros agentes, pagados con los dólares de los contribuyentes locales, fueron contratados para proteger a sus comunidades… no están ahí para hacer el trabajo del gobierno federal”, añadió la gobernadora.

El responsable de la política migratoria de Trump, Tom Homan, advirtió recientemente que “lo que va a pasar con lugares como Nueva York, y (si) la gente aprueba leyes ridículas para no trabajar con nosotros, es que vamos a inundar la zona”.

Una ley que fue aprobada en California y que exigía a los agentes federales mostrar sus rostros fue bloqueada por un tribunal de distrito a principios de este año. Posteriormente un tribunal de apelaciones tam bién falló en contra de la medida.