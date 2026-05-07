El Mundo

Gobernadora de Nueva York ordena a agentes de ICE a actuar a rostro descubierto

Práctica de cubrirse la cara ha sido muy criticada por los demócratas, que ven en ello la voluntad de actuar con total impunidad, mientras se multiplican los actos de violencia por parte de los agentes de ICE.

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Por AFP
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Foto utilizada con fines ilustrativos (POOL/Getty Images via AFP)







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