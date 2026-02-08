El Mundo

Giro conservador en Tailandia: primer ministro proclama victoria en elecciones legislativas

El partido conservador Bhumjaithai ganó las elecciones en Tailandia. El primer ministro Anutin Charnvirakul liderará la formación de una nueva coalición de gobierno

EscucharEscuchar
Por AFP
El nuevo primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, saluda a los representantes de los medios a su llegada para pronunciar un discurso tras la ceremonia de aprobación real, en la sede del Partido Bhumjaithai en Bangkok, el pasado 7 de setiembre. Fotografía:
El partido conservador Bhumjaithai ganó las elecciones en Tailandia. El primer ministro Anutin Charnvirakul liderará la formación de una nueva coalición de gobierno. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anutin CharnvirakulTailandiaElecciones Tailandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.