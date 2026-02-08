Giro conservador en Tailandia: primer ministro proclama victoria en elecciones legislativas

El partido conservador Bhumjaithai ganó las elecciones en Tailandia. El primer ministro Anutin Charnvirakul liderará la formación de una nueva coalición de gobierno.

Bangkok, Tailandia. El primer ministro conservador de Tailandia se perfila como ganador en las elecciones generales del domingo, según las proyecciones de las cadenas de televisión, y reivindicó su victoria en los comicios.

El partido Bhumjaithai, de Anutin Charnvirakul, obtendría casi 200 escaños, según el Canal 3, mientras el progresista Partido Popular se encontraba muy por detrás, con poco menos de 100 escaños, pero por delante del partido Pheu Thai, del ex primer ministro encarcelado Thaksin Shinawatra, que quedó en tercer lugar.

Aunque parecía improbable que Bhumjaithai consiguiera una mayoría absoluta en la cámara baja, compuesta por 500 escaños, su porcentaje de escaños le daría ventaja en las negociaciones para formar una coalición.

“Estamos a punto de quedar en primer lugar”, declaró Charnvirakul a los periodistas en la sede de su partido en Bangkok. “La victoria de hoy pertenece a todos los tailandeses, independientemente de si nos votaron o no”.

Tailandia utiliza un sistema de representación mixta, en el que 400 diputados son elegidos por circunscripciones individuales y 100 se asignan mediante una votación separada para las listas de partidos.

El resultado marcaría un cambio radical para Anutin, cuyo partido quedó en tercer lugar en las últimas elecciones y que fue nombrado primer ministro por el Parlamento en septiembre, después de que dos predecesores del Pheu Thai fueran destituidos por los tribunales.

Reconociendo la derrota, el líder del Partido Popular, Natthaphong Ruengpanyawut, declaró que mantiene su principio de “respetar al partido que termina primero y su derecho a formar gobierno”.

El gobierno de Tailandia enfrenta desafíos como una antigua disputa fronteriza con Camboya que el año pasado desató mortales combates en dos ocasiones.

“Necesitamos un líder fuerte que pueda proteger nuestra soberanía”, declaró Yuernyong Loonboot, de 64 años, el primero en emitir su voto en un colegio electoral de Buriram, la ciudad natal de Anutin.

“Con el conflicto tan cerca de casa, quiero que termine pronto, pero no estoy convencido de que cambie mucho”, admitió Dam Nukonram, de 77 años.

Anutin —heredero de una fortuna en la construcción y piloto aficionado de aviones que defendió la legalización del cannabis— también tendrá que lidiar con un crecimiento económico anémico.

El sector turístico es vital, pero aún no ha recuperado los niveles de antes de la pandemia.

La historia tailandesa está repleta de golpes militares, violentas protestas callejeras e intervenciones judiciales contra primeros ministros y partidos.