El Mundo

General iraní amenaza con atacar ‘todos los centros económicos’ de Oriente Medio si continúan bombardeos de Israel y Estados Unidos

“Todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias si siguen bombardeos a Irán, dice militar.

EscucharEscuchar
Por AFP
Una alta columna de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.
Una alta columna de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. (FADEL SENNA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránEstados UnidosIsraelIránMedio Oriente
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.