General iraní amenaza con atacar ‘todos los centros económicos’ de Oriente Medio si continúan bombardeos de Israel y Estados Unidos

Una alta columna de humo negro se eleva tras una explosión en la zona industrial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

Teherán, Irán. Un general de los Guardianes de la Revolución advirtió el martes que si siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias.

“Le decimos al enemigo que, si decide atacar nuestros principales centros, nosotros atacaremos todos los centros económicos de la región”, afirmó el general Ebrahim Jabari.

“Cerramos el estrecho de Ormuz. Actualmente, el precio del petróleo supera los 80 dólares y pronto alcanzará los 200 dólares”, añadió, citado por la agencia de noticias Isna. El barril de Brent superó este martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

Noticia en desarrollo...