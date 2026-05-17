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Gabriel García Luna, nuevo fiscal general de Guatemala: ‘Hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca’

Gabriel García Luna asumió como fiscal general tras la salida de Consuelo Porras, cuestionada internacionalmente por presunta obstrucción de investigaciones anticorrupción

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Por AFP
Gabriel Garcia Luna fiscal general de Guatemala
Gabriel García Luna asumió como nuevo fiscal general de Guatemala tras la salida de Consuelo Porras, señalada internacionalmente por obstruir investigaciones anticorrupción. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







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