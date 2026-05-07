Fundador de ‘El Faro’, Carlos Dada, lanza esta alerta por lo que sucede en Costa Rica

Carlos Dada, fundador de El Faro, se solidarizó con la reciente cancelación de visas norteamericanas a dos miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación.

“Es muy preocupante lo que está pasando en Costa Rica: yo digo que en Costa Rica el problema es que vienen desde un punto tan alto que todavía no han caído en los niveles de algunos de nuestro países”, apuntó Dada.

Sin embargo, la caída de la democracia en Costa Rica “es probablemente una de la más dramática de toda América Latina, justo porque vienen del punto más alto”, señaló.

Las palabras del prestigioso periodista salvadoreño las brindó este jueves en una conferencia de prensa, en la que denunció que el gobierno de Nayib Bukele congeló los bienes de algunos de los socios del medio que dirige, El Faro.

“Castigo a periodistas costarricenses”

El fundador de El Faro dijo que Costa Rica era el país centroamericano que sostenía la democracia regional, pero ahora “se está viendo una descomposición”, ya que “se están viendo castigos a sus periodistas por hacer su trabajo, por ejercer de voz crítica”.

Pese a que la situación la califica como “preocupante”, Dada remarcó que se percibe “una sociedad civil mucho más sana en comparación con otros países; todavía hay mecanismos de defensa y las instituciones parecen estar lejos de estar desmanteladas”, como en otros países de Centroamérica, como El Salvador y Nicaragua.

En abril de 2023, El Faro anunció el traslado de su operación administrativa y legal a Costa Rica debido “al desmantelamiento de la democracia” en su país y a los múltiples atropellos durante el gobierno de Nayib Bukele.

El fundador de El Faro dijo que no se quería adelantar a lo que suceda en el futuro, y recalcó: “Somos un periódico costarricense oficialmente y ahí estamos por lo pronto”.