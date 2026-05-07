El Mundo

Fundador de ‘El Faro’, Carlos Dada, lanza esta alerta por lo que sucede en Costa Rica

Ante nuevas presiones de Nayib Bukele, Carlos Dada afirma que son ‘un periódico costarricense’ y que seguirán investigando al gobierno salvadoreño.

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Por Julián Navarrete Silva
El periodista Carlos Dada fundó el diario digital 'El Faro' en 1998. Foto: Cortesía







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Carlos DadaRetiro de visas a directivos de La NaciónLibertad de prensa en Costa Rica
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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