El Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacude el sur de Perú

No se reportan todavía daños ni víctimas, informan Instituto Geofísico de Perú y Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

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Por AFP y El Comercio / Perú / GDA
Imágenes del Instituto Geofísico de Perú del terremoto de este jueves.
Imágenes del Instituto Geofísico de Perú del terremoto de este jueves. (IGP/El Comercio / Perú / GDA)







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