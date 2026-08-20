Fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacude el sur de Perú

Imágenes del Instituto Geofísico de Perú del terremoto de este jueves.

Lima, Perú. Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves a las 18:00 GMT varias regiones del sur de Perú, sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros de profundidad, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

El terremoto ocurrió a la 1:00 p.m. y su epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, informó el diario El Comercio. El jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó al local Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”.

“Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, indicó el titular del IGP en dicha entrevista.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10.000 habitantes.

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.

También alcanzó a la capital Lima, aunque con una intensidad leve, constataron periodistas de la AFP.