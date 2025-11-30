Francia teme la influencia del movimiento MAGA en las elecciones de 2027

París, Francia. Desde que Donald Trump volvió al poder, la derecha radical estadounidense ha iniciado una ofensiva ideológica fuera de sus fronteras, especialmente en Francia, donde las autoridades temen su influencia de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Los partidos de extrema derecha están en alza en Europa, incluida Francia, donde el partido Agrupación Nacional (AN) tiene posibilidades de alcanzar la presidencia en 2027.

El movimiento MAGA podría estar ganando influencia entre sectores marginales de la extrema derecha francesa. (MANDEL NGAN/AFP)

Aunque no ha detectado ninguna acción coordinada, Viginum, el servicio del gobierno francés para detectar posibles injerencias digitales extranjeras, tiene una “preocupación real” sobre la influencia del movimiento MAGA (“Make America Great Again”), dijo a la AFP una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.

Kevin Roberts, presidente del centro de reflexión ultraconservador Heritage Foundation, considerado de gran influencia en las decisiones de Trump, visitó París en mayo para hablar con los que llamó los “líderes de la derecha francesa”, a quienes no identificó.

“Podemos unir a personas en ciertos países que trabajan con políticas similares, que quieren una alianza formal o informal con amigos estadounidenses”, dijo Roberts.

Agrupación Nacional, la principal fuerza de extrema derecha en Francia, dice tener mucho en común con los conservadores estadounidenses.

“Podemos identificarnos con temas como la lucha contra la inmigración y la protección fronteriza”, apunta Louis Aliot, vicepresidente de AN, quien asistió a la toma de posesión de Trump y al homenaje en Colorado a Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado en septiembre.

Sin embargo, el movimiento MAGA “forma parte de una dinámica nacional que combina el patriotismo y, en cierto modo, la religión, algo totalmente ajeno a nosotros”, comentó Aliot.

Según una encuesta publicada esta semana, Jordan Bardella, líder de AN, ganaría la presidencia en las elecciones de 2027 ante cualquier contrincante en una segunda vuelta.

Sin ser el candidato oficial del partido, el político de 30 años es muy popular.

Marine Le Pen, que se ha presentado en tres ocasiones a la presidencia, podría quedar inhabilitada para presentarse de nuevo tras haber sido condenada por corrupción. Apeló la condena y el próximo año se celebrará un nuevo juicio.

Sectores marginales de la extrema derecha

MAGA podría estar ganando influencia entre sectores marginales de la extrema derecha francesa.

Marion Marechal, presidenta del partido Identidad-Libertades, se reunió en noviembre con Alex Bruesewitz, un asesor de 28 años que contribuyó al regreso de Trump a la Casa Blanca. Tras la cita, calificó a Marechal, de 35 años, como “una joven muy impresionante” con un “futuro brillante”.

Marechal dijo a la AFP que “la libertad en redes sociales ayudó a establecer este contacto, este puente, para fortalecernos unos a otros para impulsar nuestras causas comunes”.

Los contactos de los dirigentes estadounidenses con la “extrema derecha internacional” son mucho más transparentes que durante el primer mandato de Trump (2017-2021), explica Nina Jankowicz, cofundadora de una organización de lucha contra la desinformación tras un breve paso por la administración Biden en 2022: “Hoy, es una política oficial”.

El vicepresidente JD Vance incluso ha criticado a Alemania por las restricciones impuestas al partido de extrema derecha AfD.

La eurodiputada centrista Nathalie Loiseau expresó su preocupación por la creciente influencia del movimiento conservador estadounidense.

“El lenguaje empleado por la extrema derecha europea a menudo copia lo que escuchamos de MAGA”, declaró a la AFP.

Citó como ejemplo la idea de que la regulación de las plataformas de redes sociales es contraria a la libertad de expresión.

Sarah Knafo, eurodiputada del pequeño partido francés de extrema derecha Reconquista, comentó a la AFP que se enfrenta a desafíos similares a los de los estadounidenses.