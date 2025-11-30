El Mundo

Francia teme la influencia del movimiento MAGA en las elecciones de 2027

MAGA (“Make America Great Again”), la derecha radical de Estados Unidos, podría estar ganando influencia entre sectores marginales de la extrema derecha francesa.

Por AFP

París, Francia. Desde que Donald Trump volvió al poder, la derecha radical estadounidense ha iniciado una ofensiva ideológica fuera de sus fronteras, especialmente en Francia, donde las autoridades temen su influencia de cara a las elecciones presidenciales de 2027.








HondurasDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

