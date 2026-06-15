El Mundo

Francia recibe cumbre de G7 que estará dominada por Trump y el conflicto con Irán

Los líderes de las siete grandes economías mundiales se encontrarán en Évian-les-Bains, a orillas del lago Lemán

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Por AFP
Emmanuel Macron expuso el papel de la disuasión nuclear francesa para reforzar la seguridad europea en un contexto internacional más inestable, marcado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, quiere impulsar una agenda de temas sensibles. (YOAN VALAT/AFP)







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