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Francia multa a dos empresas por publicidad de medicamentos antiobesidad

Legislación francesa restringe cierta publicidad de medicamentos, pero empresas reclaman por sanción. ¿Qué ocurrió?

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Por AFP
Ozempic
Ozempic es uno de los productos populares de Novo Nordisk. (Shutterstock/Shutterstock)







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