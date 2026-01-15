El Mundo

Francia enviará más fuerzas militares a Groenlandia ante amenaza de anexión de Estados Unidos

Despliegue francés incluye medios terrestres, aéreos y marítimos en el territorio autónomo danés, como parte de una misión europea de respaldo

EscucharEscuchar
Por AFP
Un Lockheed C-130J Super Hércules de la Real Fuerza Aérea Danesa (RDAF) estacionado en la pista del aeropuerto internacional de Nuuk este 15 de enero en Nuuk, Groenlandia, al día siguiente de su llegada con personal militar danés. Fotografía:
Un Lockheed C-130J Super Hércules de la Real Fuerza Aérea Danesa (RDAF) estacionado en la pista del aeropuerto internacional de Nuuk, Groenlandia, este 15 de enero. Foto: (ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GroenlandiaFranciaEstados UnidosDonald TrumpFuerza militares
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.