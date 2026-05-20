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Francia condena a mujer que mató a golpes a un animal protegido para defender su gallina

Un tribunal impuso el pago de $34.860 tras la muerte de un ejemplar de lince en peligro de extinción; la acusada alegó pánico durante el incidente

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Por AFP
Mujer de 62 años recibe condena en Francia por matar a golpes a un lince hembra por defender a su gallina. Solo quedan 150 ejemplares de esta especie.
Mujer de 62 años recibe condena en Francia por matar a golpes a un lince hembra por defender a su gallina. Solo quedan 150 ejemplares de esta especie. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva Stocks/IQS Photography de Pixabay / Erwin Bosman de Pexels)







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