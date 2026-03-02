Francia anuncia que aumentará el número de sus ojivas nucleares

Emmanuel Macron expuso el papel de la disuasión nuclear francesa para reforzar la seguridad europea en un contexto internacional más inestable, marcado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

París, Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que el país aumentará el número de ojivas nucleares, y adelantó una cooperación más estrecha con un grupo de ocho países de la Unión Europea (UE) para proteger al continente.

“Una modernización de nuestro arsenal es esencial”, dijo desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en Francia. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, agregó.

“Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante múltiples amenazas, y debemos considerar nuestra estrategia de disuasión en lo más profundo del continente europeo”, dijo Macron.

De esa forma, anunció “la puesta en marcha gradual de lo que yo llamaría disuasión avanzada”.

Macron afirmó que ocho países europeos habían aceptado participar en el esquema de disuasión nuclear “avanzada” propuesto por Francia.

Entre esos países, se encontrarían Alemania, Reino Unido y Polonia.

Los países de ese grupo podrán acoger “fuerzas aéreas estratégicas” francesas, que podrán “desplegarse por todo el continente europeo”.

De acuerdo con Macron, la idea es “complicar los cálculos de nuestros adversarios”.

El esquema también podría implicar “la participación convencional de fuerzas aliadas en nuestras actividades nucleares”.

Francia posee el cuarto mayor arsenal nuclear, estimado en unas 290 ojivas.

La base naval de Île Longue alberga los cuatro submarinos lanzamisiles balísticos de Francia: el Triomphant, el Téméraire, el Vigilant y el Terrible.

Al menos uno de ellos está permanentemente en el mar para garantizar la disuasión nuclear.