Francia anuncia que aumentará el número de sus ojivas nucleares

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que el país aumentará el número de ojivas nucleares. Lea sus declaraciones.

Por AFP
Emmanuel Macron expuso el papel de la disuasión nuclear francesa para reforzar la seguridad europea en un contexto internacional más inestable, marcado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. (YOAN VALAT/AFP)







